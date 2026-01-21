weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Miss Deutschland 2026: Nach dem Aus im Viertelfinale in Wernigerode: 18-Jährige aus Großörner trifft eine Entscheidung

Eil
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben

Miss Deutschland 2026 Nach dem Aus im Viertelfinale in Wernigerode: 18-Jährige aus Großörner trifft eine Entscheidung

Karoline Freya Kühne aus Großörner nahm als „Miss Ostdeutschland“ an der Wahl zur „Miss Deutschland 2026“ teil. Warum sie sich nach ihrem Ausscheiden in Wernigerode zurückzog.

Von Daniela Kainz Aktualisiert: 22.01.2026, 08:49
Karoline Freya Kühne erhielt in Wernigerode offiziell ihre Schärpe als „Miss Ostdeutschland 2026“ samt Urkunde.
Karoline Freya Kühne erhielt in Wernigerode offiziell ihre Schärpe als „Miss Ostdeutschland 2026“ samt Urkunde. (Foto: Maximilian Arlt)

Großörner/Wernigerode/MZ - Die Enttäuschung musste Karoline Freya Kühne erst einmal verdauen. Die junge Frau aus Großörner kam im kürzlich ausgetragenen Wettbewerb um den Titel „Miss Deutschland 2026“ in Wernigerode nicht über das Viertelfinale hinaus.