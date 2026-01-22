Wegen Fahrens ohne Führerschein und Pflichtversicherung ist ein Mann im Oktober in seiner Abwesenheit zu einer Geldstrafe verurteilt worden - und legte Einspruch ein. Den weist der Richter am Ascherslebener Amtsgericht nun zurück.

Der Angeklagte soll eine Geldstrafe von insgesamt 2.600 Euro zahlen. Ein Einspruch des Mannes ist am Ascherslebener Amtsgericht zurückgewiesen worden.

Aschersleben/MZ - Im Oktober 2025 hatte Strafrichter Christian Häntschel am Amtsgericht Aschersleben einen 56-Jährigen zu einer Geldstrafe wegen Fahrens ohne Führerschein und Pflichtversicherung für die Autos, mit denen er auf öffentlichen Straßen unterwegs war, verurteilt. Der Mann, der der Reichsbürgerszene zugeordnet wird, war im August 2024 und Mai 2023 von Polizeibeamten in Aschersleben erwischt worden.