Hettstedt/MZ. - Die Hettstedter Bürger haben sich entschieden: Sie möchten künftig als Repräsentationsfigur für ihre Stadt eine Kupferkönigin haben. Das hat die Abstimmung in der Bevölkerung ergeben, wie die Stadtverwaltung mitteilt. 40 Prozent aller abgegebenen Stimmen votierten für die Kupferkönigin.

Zwiebel hat keine Tradition in Hettstedt

Und deshalb können sich ab sofort auch junge Frauen für dieses neue Ehrenamt bewerben. Im Oktober 2023 endete die Ära des „Hettstedter Zwiebelmarktes“ und damit auch der „Hettstedter Zwiebelkönigin“.

Schon 2022 war die Diskussion aufgekommen, ob sich die Kupferstadt bei ihrem größten Fest nicht lieber an ihrer Historie orientieren solle. Die Zwiebel, so hieß es unter anderem, habe in Hettstedt keine Tradition wie anderenorts, etwa in Weimar oder Heldrungen in Thüringen.

Durch private Initiative entstand im Oktober letzten Jahres ersatzweise dann das erste Hettstedter Kupferfest und war aus Sicht der Veranstalter bereits ein voller Erfolg. Deshalb ist das nächste Fest auch schon geplant - es soll vom 19. bis 20. Oktober 2024 stattfinden und die Tradition nun endgültig begründen.

Bewerbungsphase für das Amt der Kupferkönigin gestartet

Mit von der Partie soll dann auch die erste Kupferkönigin sein, für die das Bewerbungsverfahren jetzt begonnen hat. Bewerben können sich nach Angaben aus der Stadtverwaltung junge Frauen aus Hettstedt, die mindestens 18 Jahre alt sind. Aufgabe der Kupferkönigin wird es sein, beginnend ab dem Kupferfest 2024 als „1. Hettstedter Kupferkönigin“ zwei Jahre die Kupferstadt Hettstedt in der Außendarstellung zu repräsentieren.

„Die Robe der königlichen Hoheit, ein professionelles Fotoshooting sowie weiteres zum Amt gehörendes Equipment werden durch die Stadt Hettstedt und beteiligte Sponsoren zur Verfügung gestellt“, heißt es im Aufruf dazu.

Übrigens können sich nicht nur junge Frauen für das Amt der ersten Hettstedter Kupferkönigin bewerben. Die Stadt freut sich nach eigenen Angaben auch über interessierte Sponsoren, die sich am Projekt Kupferkönigin beteiligen möchten.

›› Bewerbungen bis zum 31. Mai 2024 an Stadt Hettstedt, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und Kultur/Städtepartnerschaften, Markt 1 – 3, 06333 Hettstedt oder per E-Mail an [email protected]