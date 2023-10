Das erste Hettstedter Kupferfest lockt Tausende Besucher. Veranstalter Matthias Poschke zieht eine positive Bilanz und plant bereits an der Fortsetzung des Festes. Derweil endet die Tradition der Zwiebelkönigin.

Hettstedt/MZ. - „Nach dem Kupferfest ist vor dem Kupferfest“, sagt Matthias Poschke und gibt damit gleich einen Ausblick auf das kommende Jahr. „Das Kupferfest wird bleiben. Und ich hoffe, dass es eine langjährige Tradition wird“, sagt er. Poschke will 2024 erneut den Veranstalter mimen, so wie er es am vergangenen Wochenende bereits getan hat.