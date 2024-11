Das Möbelhaus in Hettstedt wurde vor über 25 Jahren eröffnet. Nun schließt das Geschäft im „Mansfeld Center“ seine Pforten.

Möbelhaus Ritter in Hettstedt schließt - Was mit den offenen Aufträgen passiert

Das Möbelhaus Ritter im Gewerbegebiet „Mansfeld Center“ in Hettstedt schließt nach über 25 Jahren seine Türen.

Hettstedt/MZ. - Das Möbelhaus Ritter im Gewerbegebiet „Mansfeld Center“ in Hettstedt schließt zum Ende des Jahres, teilt Sandra Oderwald, Mitglied der Geschäftsführung im Unternehmen, mit. „Dieser Schritt fällt uns unglaublich schwer, da es auch für unser gesamtes Team, welches uns über so viele Jahre begleitet und unterstützt hat, eine berufliche Neuausrichtung bedeutet“, so Oderwald.

Vor 25 Jahren wurde das Geschäft eröffnet, das neben einer weiteren Filiale in Gernrode zum Familienunternehmen Möbel Ritter GmbH gehört. Das Geschäft in Gernrode ist von der Schließung nicht betroffen. Wie Oderwald mitteilt, habe die Schließung des Objekts in der Kupferstadt keinen wirtschaftlichen Hintergrund wie beispielsweise eine Insolvenz.

Möbelhaus in Hettstedt schließt

Welche Gründe allerdings ausschlaggebend für das Ende des Möbelhauses sind, dazu macht Oderwald trotz Nachfrage keine Angaben. Auch nicht, wie viele Mitarbeiter in der Hettstedter Filiale tätig sind und was deren „berufliche Neuausrichtung“ bedeute.

Auf der rund 5.400 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche findet bereits seit September ein Räumungsverkauf statt. Wie Oderwald weiter mitteilt, würden alle aktuellen Kundenaufträge, auch jene, die nach Schließung des Geschäftsbetriebes noch offen sind, bearbeitet und die Ware ausgeliefert. Auch aktuelle Kontaktdaten blieben bestehen.