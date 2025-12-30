„Miss Deutschland“-Kandidatin Karoline Freya Kühne aus Großörner fiebert ihrem großen Auftritt in Wernigerode entgegen. Wie das Pflegeunternehmen „Humanas“ aus Meisdorf die junge Frau unterstützt.

„Miss Deutschland“-Kandidatin Karoline Freya Kühne überraschte im Humanas-Wohnpark in Meisdorf das Ehepaar Axel und Irmgard Stallmann mit Geschenken.

Großörner/MZ. - Nur noch wenige Tage trennen Karoline Freya Kühne von ihrem großen Auftritt. Die junge Frau aus dem Mansfelder Ortsteil Großörner bewirbt sich um den Titel „Miss Deutschland 2026“ der Miss Germany Organisation (MGO). Mit ihrer Kür zur „Miss MGO Ostdeutschland“ hatte sie sich erst kürzlich für den Wettbewerb Anfang des Jahres in Wernigerode qualifiziert.