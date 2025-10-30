weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Umstrittener Stadtratsbeschluss: Mansfeld verkauft Leitungsnetz für Regenwasser: Was die Einwohner davon haben

Der Mansfelder Stadtrat überträgt die Verantwortung für die Entsorgung des Regenwassers an den Abwasserzweckverband „Wipper-Schlenze“. Welche Bedenken die Kritiker äußern.

Von Daniela Kainz 30.10.2025, 06:15
Die Beratung des Stadtrates fand in der Aula der Grund- und Sekundarschule Mansfeld statt.
Die Beratung des Stadtrates fand in der Aula der Grund- und Sekundarschule Mansfeld statt. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Mansfeld/MZ. - Hatte der Mansfelder Stadtrat dem Verkauf des kommunalen Kanalnetzes für die Regenwasserentsorgung an den Abwasserzweckverband (AZV) Wipper-Schlenze in seiner September-Beratung noch eine Absage erteilt, stimmten die Ratsmitglieder dem Vorhaben in ihrer Beratung am Montagabend am Schulstandort Mansfeld nun doch zu.