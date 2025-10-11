weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Reaktion auf Onlinepetition: Kita „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben (Anhalt): Versetzung der Erzieherinnen bleibt bestehen

Reaktion auf Onlinepetition Kita „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben (Anhalt): Versetzung der Erzieherinnen bleibt bestehen

Arnsteins Bürgermeisterin Janet Klaus (SPD) reagiert in einem Antwortschreiben auf die Petition, die Eltern aus Sandersleben (Anhalt) gestartet hatten.

Von Tina Edler 11.10.2025, 14:00
Erzieherin aus der Kita „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben (Anhalt) wurden versetzt.
Erzieherin aus der Kita „Villa Kunterbunt“ in Sandersleben (Anhalt) wurden versetzt. (Foto: Maik Schumann)

Sandersleben/MZ. - Nachdem Eltern im Arnsteiner Ortsteil Sandersleben (Anhalt) eine Onlinepetition gegen die Versetzung von Erzieherinnen aus der Kita „Villa Kunterbunt“ gestartet hatten, hat Bürgermeisterin Janet Klaus (SPD) nun offiziell darauf reagiert.