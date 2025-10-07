Wahl: Dirk Ermisch kandidiert für das Bürgermeisteramt in Hettstedt. Welche Ziele der 56-Jährige für die Kupferstadt hat und was er zuerst umsetzen möchte.

Dirk Ermisch vor dem Haus der Jugend in Hettstedt. Ein Gebäude, mit dem der parteilose Bürgermeisterkandidat selbst viele positive Jugenderinnerungen verbindet. In Hettstedt sei aber noch viel mehr positiv, sagt er.

Hettstedt/MZ. - „Das Haus der Jugend war früher so ein Synonym für das Erste, was schön ist. Hier war ich zur ersten Disko. Und ich habe hier meine Frau kennengelernt“, sagt Dirk Ermisch. 36 Jahre später ist er noch immer mit ihr zusammen, die beiden haben zwei erwachsene Kinder und leben nach wie vor in Hettstedt. Der Stadt, von der Ermisch sagt, dass sie für ihn „lebenswert ist“. Deswegen tritt der 56-Jährige am 26. Oktober als Parteiloser bei der Bürgermeisterwahl in der Kupferstadt an.