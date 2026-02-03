Der Mobbingfall an der Novalisgrundschule Hettstedt ist möglicherweise kein Konflikt zwischen den Kindern, sondern könnte mit falschem Elternverhalten zu tun haben. Das deutet eine Mutter aus der betroffenen Klasse an.

Jetzt redet eine Mutter: Sie widerspricht der öffentlichen Darstellung des Mobbingfalls

Hettstedt/MZ. - „Eins steht fest - unsere Schule ist sicher und das mit einem guten pädagogischen Krisen- und Konfliktmanagement!“ Die Aussage stammt von einer Mutter der Novalisgrundschule in Hettstedt, wo seit Tagen Mobbingvorwürfe kursieren - und widerspricht der bisherigen Berichterstattung.