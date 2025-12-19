Warum in der Naturgrundschule Heiligenthal kurz vor den Weihnachtsferien die Trommeln im Mittelpunkt standen und was die Kinder gelernt haben.

Heiligenthal/MZ/bth - An der Naturgrundschule Heiligenthal standen kurz vor den Weihnachtsferien die Trommeln im Mittelpunkt. Mit viel Spaß haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam ein Trommelstück mit „Reddy“ und „Drumble“, zwei Trommlern aus Weißenfels, einstudiert, das sie nun stolz präsentieren konnten.