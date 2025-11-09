Am Sonntag, 9. November, treten Frank Tallig (CDU) und Steffi Rieger (parteilos) bei der Stichwahl ums Bürgermeisteramt in Hettstedt an. Bis 18 Uhr haben die Wahllokale in Hetttsedt und den Ortsteilen geöffnet.

Hoffen auf mehr Beteiligung: Wie sich die beiden Kandidaten auf die Bürgermeisterwahl am 9. November in Hettstedt vorbereitet haben

Bis 18 Uhr haben die Wahllokal in Hettstedt - wie das hier im Rathaus - am Sonntag, 9. November geöffnet.

Hettstedt/MZ. - An diesem Sonntag, 9. November, steht die Stichwahl um das Amt des Bürgermeisterpostens in Hettstedt an. CDU-Kandidat Frank Tallig, der im ersten Wahldurchgang 41 Prozent der Stimmen bekam, tritt gegen die parteilose Steffi Rieger an, die mit 24,5 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz landete.