  4. Politik in Dessau-Roßlau: Ortschaftsräte in Kochstedt verlieren die Geduld - Scharfe Kritik am Haushaltsentwurf für 2026

Politik in Dessau-Roßlau Ortschaftsräte in Kochstedt verlieren die Geduld - Scharfe Kritik am Haushaltsentwurf für 2026

Über 50 Millionen Euro fehlen im Dessau-Roßlauer Haushalt 2026. Viele Projekte sind damit nicht finanzierbar. In den Vororten sieht man das kritisch.

Von Danny Gitter 09.11.2025, 14:00
Wo soll Dessau-Roßlau sparen?
Kochstedt/MZ. - Der derzeit diskutierte Haushalts- und Stellenplan für 2026 sowie das Haushaltskonsolidierungskonzept für das nächste und die Folgejahre ist in der November-Sitzung des Ortschaftsrats Kochstedt größtenteils auf Ablehnung gestoßen. Vier Mitglieder stimmten dagegen, zwei enthielten sich, keiner stimmte zu.