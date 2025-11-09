Die Nacht zum Sonnabend endet für die Aktiven von vier Feuerwehren vorzeitig. Wie sie den Brand bekämpft haben und was bisher bekannt ist.

Trebnitz/MZ/tad. - In den frühen Morgenstunden des Sonnabends war für die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Beesenlaublingen, Bebitz, Trebnitz und Könnern die Nacht schon zu Ende. Um 4.57 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle die Kameraden wegen des Brandes einer Doppelgarage in Trebnitz.