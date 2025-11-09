Im November 2024 ging der Podcast „Dies.Das.Dessau.“ das erste Mal auf Sendung. Zeit für einen Rückblick - und einen Ausblick.

„Dies.Das.Dessau.“ feiert Geburtstag - Wie eine Bilanz ausfällt, wie es mit dem Podcast weitergeht

Der Podcast „Dies.Das.Dessau.“: In der ersten Folge war Kathrin Hinze zu Gast.

Dessau/MZ. - Egal ob über Kriminalfälle, Geldanlagen, Lifestyle oder über die Weltlage – es gibt kaum ein Thema, zu dem es heutzutage keinen Podcast gibt. Die Gesprächsformate, die über die gängigen Plattformen im Internet abgerufen werden können, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.