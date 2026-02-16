Der Leerstand nimmt in Hettstedt spürbar zu und verändert bereits das Stadtbild. Jetzt setzt die Stadt ein deutliches Signal: Sie will Ankerkommune eines innovativen Projekts werden.

Hettstedt stellt sich Strukturwandel – und will Ankerkommune im Kampf gegen Leerstand werden

Hettstedt/MZ. - Die Stadt Hettstedt will dem zunehmenden Leerstand von Gebäuden in der Kupferstadt etwas entgegensetzen. Deshalb hat der Stadtrat jetzt einem Projekt seine Zustimmung gegeben, wonach sich Hettstedt um Aufnahme in das interkommunale Projekt „Gemeinsam gegen Leerstand“ bewerben wolle.