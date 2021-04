Hettstedt: Kein Amoklauf an Ganztagsschule Anne Frank

Hettstedt - Nach einer angeblichen Amokdrohung an der Ganztagsschule „Anne Frank“ in Hettstedt hat die Polizei Entwarnung gegeben. Es habe nie eine Bedrohungslage gegeben, sagte eine Polizeisprecherin der MZ.

Am Mittwochmorgen hatte es große Aufregung an der Schule gegeben. Laut Polizei kursierte im Netz die Nachricht, ein Schüler der Ganztagsschule habe mit einem Amoktat gedroht. Die Polizei konnte eine derartige Drohung indes nicht bestätigen. Autor der Nachricht in den sozialen Medien sei die Mutter eines Schülers gewesen, teilte die Polizei mit.



Hettstedt: Keine Amoklage an Anne Frank Schule

Die Schule reagierte umgehend und veröffentlichte folgende Information auf ihrer Internetseite:



„Liebe Eltern und Schüler, nach Information der Polizei und des Landesschulamtes besteht keine Bedrohungslage an der Schule. Es findet für alle verbliebenen Schüler ab 9:15 Uhr normaler Unterricht statt. Um 11:45 Uhr ist Unterrichtsende. Am morgigen Donnerstag findet normaler Unterricht statt. Schulleitung“ (mz)