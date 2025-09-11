Wie viele junge Leute in Mansfeld-Südharz einen Handwerksberuf erlernen, was sie dazu bewegt und welche Aussichten sie mit dem Abschluss für die Zukunft haben.

Handwerk hat wieder goldenen Boden auch in Mansfeld-Südharz

Joel Lundèn (re.) war der beste Tischlergeselle, der am 30. August 2025 in Magdeburg an der Deutschen Meisterschaft in Magdeburg teilgenommen hat. Hier bei der Freisprechung der Lehrlinge am 6. September 2025 im Kolpingwerk in Hettstedt.

Hettstedt/MZ - Es ist immer ein bewegender Moment, wenn die Lehrlinge ihren Gesellenbrief aus der Innungslade überreicht bekommen und es nun schriftlich haben, dass sie zum „goldenen“ Handwerk gehören. „Wer einen Handwerksberuf erlernt, hat sehr gute Perspektiven im Arbeitsleben“, sagte die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Regina Ziesche zur Freisprechung der Tischler-, Maler- und Lackierer-Gesellen im Kolping-Berufsbildungswerk Hettstedt.