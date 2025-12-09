weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
Handel in Mansfeld-Südharz Neuer Lidl in Hettstedt: Welche Überraschung es zur Eröffnung gibt

Mehr als zehn Jahre stand die Hülle eines ehemaligen Baumarkts ungenutzt. Jetzt bringt Lidl neues Leben in die Immobilie – und setzt dabei auf nachhaltige Konzepte für Energie und Ressourcenschonung.

Von Susanne Christmann Aktualisiert: 09.12.2025, 15:18
Lidl in Hettstedt am Kämmritzer Weg – die Neueröffnung steht unmittelbar bevor. (Foto: Maik Schumann)

Hettstedt/MZ. - Über zehn Jahre stand die Gebäudehülle des einstigen Baumarktes in Hettstedt am Kämmritzer Weg leer. Das hat nun ein Ende. Denn am Donnerstag (11. Dezember) eröffnet um 7 Uhr hier ein Lidl-Markt seine Pforten. Welche besondere Aktion es zur Eröffnung gibt.