Gewerbegebiet Hettstedt-Walbeck Nach über zehn Jahren Leerstand: Welcher Laden in den ehemaligen Max-Bahr-Baumarkt in Hettstedt zieht

In den seit über zehn Jahren leerstehenden Baumarkt in Hettstedt zieht ein Discounter ein und baut dafür gerade kräftig um. Welche weiteren Geschäfte noch in das Gewerbegebiet ziehen sollen.