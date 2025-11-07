Kommunales Digitalisierungszentrum Gerbstedt und Eisleben setzen auf digitale Zukunft: Antrag für 20-Millionen-Projekt gestellt
Gerbstedt, Eisleben und die Volkssolidarität Mansfeld-Südharz wollen mit einem kommunalen Digitalisierungszentrum neue Maßstäbe setzen: inklusiv, gemeinnützig und regional verankert. Der Förderantrag ist gestellt, die Immobilie steht bereit. Jetzt liegt es am Land Sachsen-Anhalt, ob aus der Idee ein Leuchtturmprojekt wird.
07.11.2025, 10:30
Gerbstedt/Eisleben/MZ - Ein neues Kapitel für die Digitalisierung in Sachsen-Anhalt könnte in Mansfeld-Südharz geschrieben werden: Die Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt, die Lutherstadt Eisleben und die Volkssolidarität Mansfeld-Südharz haben gemeinsam ein ambitioniertes Projekt auf den Weg gebracht – das kommunale Digitalisierungszentrum (KDZ).