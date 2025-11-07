weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Kommunales Digitalisierungszentrum: Gerbstedt und Eisleben setzen auf digitale Zukunft: Antrag für 20-Millionen-Projekt gestellt

Kommunales Digitalisierungszentrum Gerbstedt und Eisleben setzen auf digitale Zukunft: Antrag für 20-Millionen-Projekt gestellt

Gerbstedt, Eisleben und die Volkssolidarität Mansfeld-Südharz wollen mit einem kommunalen Digitalisierungszentrum neue Maßstäbe setzen: inklusiv, gemeinnützig und regional verankert. Der Förderantrag ist gestellt, die Immobilie steht bereit. Jetzt liegt es am Land Sachsen-Anhalt, ob aus der Idee ein Leuchtturmprojekt wird.

Von Beate Thomashausen 07.11.2025, 10:30
Blick auf das Gebäuder der ehemaligen Sekundarschule in Siersleben. Wenn der Antrag Erfolg hat, könnte dort das kommunale Digitalisierungszentrum entstehen.
Blick auf das Gebäuder der ehemaligen Sekundarschule in Siersleben. Wenn der Antrag Erfolg hat, könnte dort das kommunale Digitalisierungszentrum entstehen. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Gerbstedt/Eisleben/MZ - Ein neues Kapitel für die Digitalisierung in Sachsen-Anhalt könnte in Mansfeld-Südharz geschrieben werden: Die Einheitsgemeinde Stadt Gerbstedt, die Lutherstadt Eisleben und die Volkssolidarität Mansfeld-Südharz haben gemeinsam ein ambitioniertes Projekt auf den Weg gebracht – das kommunale Digitalisierungszentrum (KDZ).