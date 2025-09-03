Die Gemeinschaftsfläche in Bräunrode wächst weiter. Aus dem einstigen verwahrlosten Grundstück in der Hauptstraße entsteht ein Treffpunkt für die ganze Ortschaft.

In der Ortsmitte von Bräunrode entsteht eine Gemeinschaftsfläche, die mit Leader-Fördermitteln finanziert wird.

Bräunrode/MZ. - Noch ist die neue Gemeinschaftsfläche in der Ortsmitte von Bräunrode nicht fertig, aber dennoch schon ein Blickfang. „Highlight ist die Gabionenwand, die aus 4.000 Schlackesteinen besteht“, sagt Janet Klaus (SPD), Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein. Die Schlackesteine lagerten jahrelang ohne Nutzen im Ort. Nun haben sich die Bräunröder dieser Steine angenommen und in zahlreichen Arbeitsstunden und in Eigenleistung Stein um Stein zu einer Mauer errichtet.