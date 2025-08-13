Die Stadt Arnstein unterstützt den Verein in Wiederstedt und beteiligt sich an den Eigenmitteln für das 200.000 Euro teure Fördermittelprojekt.

Der Kornspeicher in Wiederstedt soll saniert werden.

Wiederstedt/MZ. - Der Trägerverein „Klosterkirche St. Marien Wiederstedt-Novalis Taufkirche“ bekommt für sein Sanierungsvorhaben am Kornspeicher in Wiederstedt Unterstützung von der Stadt Arnstein. „Wir sind Herrn Himmel und den Vereinsmitgliedern sehr dankbar, dass sie sich so einsetzen“, sagte Arnsteins Bürgermeisterin Janet Klaus (SPD) im Stadtrat dazu. Dort wurden die 14.000 Euro, die die Kommune zum Vorhaben beisteuert, bewilligt.