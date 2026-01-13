Probleme am Schloss Mansfeld Flaggenturm: Warum Restaurierungsarbeiten zum Stillstand gekommen sind
Die Restaurierung des historischen Flaggenturmes auf dem Mansfelder Schlossgelände musste unterbrochen werden. Kommen die Nutzungspläne jetzt zu den Akten?
13.01.2026, 11:00
Mansfeld/MZ. - Sanierungsarbeiten an historischen Gebäuden halten immer wieder Überraschungen bereit. Das musste jetzt auch Volker Schmidt, Bildungsreferent und Leiter der Christlichen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte im Schloss Mansfeld, erfahren.