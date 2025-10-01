weather wolkig
  4. Nach Sicherheitsmängeln: Erleichterung für Anwohner: Behelfsbrücke über die Wipper in Biesenrode eingesetzt

Mit dem Aufstellen einer Behelfsbrücke in Biesenrode steht der erste Teil eines Bauprojektes vor dem Abschluss. Wie es danach weitergehen soll.

Von Daniela Kainz 01.10.2025, 06:00
Die neue Behelfsbrücke in Biesenrode wurde direkt neben die alte Brücke über die Wipper platziert.
Biesenrode/MZ. - Nun sind es voraussichtlich noch etwa 14 Tage bis drei Wochen, dann kann die neue Behelfsbrücke neben der alten Wipperbrücke in Biesenrode von Anwohnern des Wimmelröder Weges und von Lieferfahrzeugen befahren werden.