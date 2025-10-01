Firmenjubiläum Emotionen statt Klicks: Reisebüro in Halle erfüllt trotz digitaler Konkurrenz nach 35 Jahren immer noch Urlaubswünsche

Die Eltern von Michaela Reuter haben sich gleich nach der Wende in die Selbstständigkeit gewagt. Auch wenn sich seitdem vieles verändert hat: Immer noch geht es im 1990 gegründeten Büro darum, Ferienträume wahr werden zu lassen.