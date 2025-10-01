weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Die Eltern von Michaela Reuter haben sich gleich nach der Wende in die Selbstständigkeit gewagt. Auch wenn sich seitdem vieles verändert hat: Immer noch geht es im 1990 gegründeten Büro darum, Ferienträume wahr werden zu lassen.

Von Annette Herold-Stolze 01.10.2025, 08:00
Eingespieltes Team: Michaela Reuter (Mitte) mit ihren Angestellten Stefanie Henrich, Michael Pilz, Kerstin Morgenstern und Enrico Ufer.
Eingespieltes Team: Michaela Reuter (Mitte) mit ihren Angestellten Stefanie Henrich, Michael Pilz, Kerstin Morgenstern und Enrico Ufer. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Flugzeug chartern, damit Urlauber aus Halle und Umgebung nach Griechenland reisen können? Michaela Reuter ist sich sicher: heute nicht mehr vorstellbar.