Firmenjubiläum Emotionen statt Klicks: Reisebüro in Halle erfüllt trotz digitaler Konkurrenz nach 35 Jahren immer noch Urlaubswünsche
Die Eltern von Michaela Reuter haben sich gleich nach der Wende in die Selbstständigkeit gewagt. Auch wenn sich seitdem vieles verändert hat: Immer noch geht es im 1990 gegründeten Büro darum, Ferienträume wahr werden zu lassen.
01.10.2025, 08:00
Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Flugzeug chartern, damit Urlauber aus Halle und Umgebung nach Griechenland reisen können? Michaela Reuter ist sich sicher: heute nicht mehr vorstellbar.