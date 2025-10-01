weather wolkig
Halle (Saale)
  4. AfD-Wahlprognose: Migranten in Sachsen-Anhalt verunsichert

Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt „Viele Menschen sitzen auf gepackten Koffern“

In weniger als einem Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Wahlumfragen legen einen Erdrutsch-Sieg der rechtsextremen AfD im kommenden Jahr nahe. Wie blicken Migrantenorganisationen in Halle darauf?

Von Thisbe Westermann Aktualisiert: 01.10.2025, 07:40
Das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt hat seinen Sitz in Halle. (Foto: Thisbe Westermann)

Halle/MZ. - „Wir stehen für Demokratie statt für Hass und Hetze“, steht auf dem Transparent über dem Türeingang des Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (Lamsa) in Halle, während ein Wind von rechts unter das Plakat weht.