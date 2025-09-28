Beteiligung der Vereine an Kosten Entscheidung zu den Gebühren für Sportstätten wurde in Hettstedt vertagt
Der Hettstedter Stadtrat hat keinen Konsens in der Bebatte um die neue Benutzungs- und Gebührensatzung gefunden. Die Vereine sollen an den Kosten beteiligt werden.
28.09.2025, 11:00
Hettstedt/MZ. - Die Debatte um Gebühren für die Sportstättennutzung in der Stadt Hettstedt geht weiter. Der Stadtrat hatte in seiner zurückliegenden Sitzung keinen Beschluss gefasst und die Vorlage an die Verwaltung zurückverwiesen.