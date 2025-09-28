weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Beteiligung der Vereine an Kosten: Entscheidung zu den Gebühren für Sportstätten wurde in Hettstedt vertagt

Beteiligung der Vereine an Kosten Entscheidung zu den Gebühren für Sportstätten wurde in Hettstedt vertagt

Der Hettstedter Stadtrat hat keinen Konsens in der Bebatte um die neue Benutzungs- und Gebührensatzung gefunden. Die Vereine sollen an den Kosten beteiligt werden.

Von Tina Edler 28.09.2025, 11:00
Die Drushba-Sporthalle in Hettstedt ist eine der Sportstätten, die Teil der neuen Benutzungs- und Gebührenordnung sind.
Die Drushba-Sporthalle in Hettstedt ist eine der Sportstätten, die Teil der neuen Benutzungs- und Gebührenordnung sind. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Hettstedt/MZ. - Die Debatte um Gebühren für die Sportstättennutzung in der Stadt Hettstedt geht weiter. Der Stadtrat hatte in seiner zurückliegenden Sitzung keinen Beschluss gefasst und die Vorlage an die Verwaltung zurückverwiesen.