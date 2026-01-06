Montagnacht kracht ein Wagen in der Straße „Anger“ in Mansfeld gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer flieht. Jetzt ermittelt die Polizei.

Mansfeld/SM. - Die Polizei sucht nach einem unfallflüchtigen Fahrer, der am 5. Januar gegen 23.05 Uhr in Mansfeld, auf der straße „Anger“ einen parkendes Auto gerammt und dabei stark beschädigt hat.

Ein Zeuge hatte einen lauten Knall gehört und die Polizei gerufen. Der Unfallfahrer soll auf der Straße „Anger“ aus Richtung Mansfelder Straße in Richtung Wippergasse gekommen sein. Sein Auto kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte seitlich das geparkte Auto. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort.

Unfallflüchtiger in Mansfeld fuhr wohl einen weinroten Fiat Punto

Die Polizei fand an der Unfallstelle mehrere Fahrzeugteile und stellte sie sicher. Der Unfallverursacher fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand mutmaßlich einen weinroten Fiat Grand Punto älteren Baujahrs.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder auch zu dessen Fahrer geben können werden gebeten, sich im Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter 03475 - 670 293 zu melden.