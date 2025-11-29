weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Museum für Lügenbaron Ehrennadel verliehen: Langjähriger Einsatz des Vereinschefs spricht sich bis Magdeburg herum

Erwin Moras engagierte sich mit Gleichgesinnten erfolgreich für die Sanierung des Museums über den Balladendichter und Münchhausen-Erzähler Gottfried August Bürger in Molmerswende. Welche Hoffnung sich bisher aber nicht erfüllte.

Von Daniela Kainz 29.11.2025, 10:15
Erwin Moras aus Molmerswende erhielt die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt.
Erwin Moras aus Molmerswende erhielt die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt. Foto: Jürgen Lukaschek

Molmerswende/MZ. - Eigentlich ist im Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswende bereits die Winterpause eingekehrt. Dennoch war das Haus jetzt noch einmal gut besucht. Dafür gab es einen Grund.