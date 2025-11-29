Erwin Moras engagierte sich mit Gleichgesinnten erfolgreich für die Sanierung des Museums über den Balladendichter und Münchhausen-Erzähler Gottfried August Bürger in Molmerswende. Welche Hoffnung sich bisher aber nicht erfüllte.

Ehrennadel verliehen: Langjähriger Einsatz des Vereinschefs spricht sich bis Magdeburg herum

Erwin Moras aus Molmerswende erhielt die Ehrennadel des Landes Sachsen-Anhalt.

Molmerswende/MZ. - Eigentlich ist im Gottfried-August-Bürger-Museum in Molmerswende bereits die Winterpause eingekehrt. Dennoch war das Haus jetzt noch einmal gut besucht. Dafür gab es einen Grund.