  4. Blutbestände auf kritischem Niveau: DRK warnt vor akutem Mangel in Mansfeld‑Südharz: Warum es so wenige Blutkonserven gibt

Die Blutreserven in Mansfeld‑Südharz sind auf ein bedrohlich niedriges Niveau gesunken. Deshalb schlägt der DRK‑Blutspendedienst nun Alarm und ruft alle gesunden Bürger dringend zur Blutspende auf. Warum der Engpass derzeit so groß ist und wann es wo Termine in Mansfeld-Südharz gibt.

Von Beate Thomashausen 19.01.2026, 06:15
Der DRK-Blutspendedienst NSTOB ruft die Bevölkerung mit Nachdruck zur Blutspende auf. Die aktuelle Versorgungslage mit Blutpräparaten ist sehr angespannt und droht sich weiter zu verschärfen.
Der DRK-Blutspendedienst NSTOB ruft die Bevölkerung mit Nachdruck zur Blutspende auf. Die aktuelle Versorgungslage mit Blutpräparaten ist sehr angespannt und droht sich weiter zu verschärfen. (Foto: Baulke/DRK-Blutspendedienst)

Eisleben/MZ - Der DRK‑Blutspendedienst NSTOB warnt eindringlich: Die Blutreserven in der Region sind auf ein kritisches Niveau gesunken.