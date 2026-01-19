Blutbestände auf kritischem Niveau DRK warnt vor akutem Mangel in Mansfeld‑Südharz: Warum es so wenige Blutkonserven gibt

Die Blutreserven in Mansfeld‑Südharz sind auf ein bedrohlich niedriges Niveau gesunken. Deshalb schlägt der DRK‑Blutspendedienst nun Alarm und ruft alle gesunden Bürger dringend zur Blutspende auf. Warum der Engpass derzeit so groß ist und wann es wo Termine in Mansfeld-Südharz gibt.