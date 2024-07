Rund 70 Feuerwehrleute sind in der Nacht von Freitag zu Samstag zu einem Großbrand in Hettstedt ausgerückt.

Brand in Recyclingfirma in Hettstedt

Hettstedt/MZ. - Rund 70 Feuerwehrleute sind in der Nacht von Freitag zu Samstag zu einem Großbrand in Hettstedt ausgerückt. Bei der Firma Ecobat Solutions Europe GmbH - einem Batterie-Recycling-Unternehmen im Gewerbegebiet in der Ritteröder Straße - war das Feuer auf dem Gelände ausgebrochen.