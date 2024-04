Das Bürgerforum Arnstein tritt erstmals zur Stadtratswahl in der Einheitsgemeinde an und stellt mit neun Kandidaten die zweitgrößte Liste für die Wahl am 9. Juni auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Arnstein/MZ. - Gleich 53 Bewerber gibt es für den Stadtrat in der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein zur Kommunalwahl am 9. Juni. Platz in der Ratsrunde ist am Ende aber nur für 20 der Kandidaten. Da bleibt es spannend, wie sich das Gremium künftig zusammensetzen wird, immerhin kommen die Bewerber aus 15 verschiedenen Parteien, Gruppierungen oder als Einzelbewerber.