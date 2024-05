Zingst/MZ - - Vor wenigen Wochen sind die Vermietungen von Ferneinwohnungen und Veranstaltungsräumen sowie der Betrieb des Cafés im renovierten Schloss Zingst angelaufen. Schlossherrin Ulrike Kappis ist mit der bisherigen Besucherresonanz sehr zufrieden. Daraus resultierend wurden ab 1. Mai die Öffnungszeiten und das Angebot im Café erweitert. Außerdem berichtet sie, dass inzwischen eine Ausstellung ins Schloss eingezogen ist. Diese stellt zugleich den Auftakt einer Kunst- und Kulturreihe des Vereins „Lauber und Schlösser“ dar, der sich vor wenigen Monaten gegründet und im Schloss seinen Sitz hat.

In einigen Räumen werden nun Bilder von MoWorkArt gezeigt. Hinter diesem Künstlernamen verbirgt sich Ulrike Stöwer-Veenhof, eine freischaffende Künstlerin aus Flensburg. Über soziale Medien sind Ulrike Kappis und ihr Mann Matthias auf sie aufmerksam geworden und in Kontakt getreten. Acht Gemälde stellt MoWorkArt derzeit im Schloss aus. Es sind abstrakte Kunstwerke. Ihre Betrachter nimmt die Künstlerin mit auf die Reise durch Farben, Struktur und Form. „Die Bilder geben unseren Räumen eine andere Kulisse, eine andere Stimmung“, meint Ulrike Kappis, die zudem das Engagement von Stöwer-Veenhof, die als Sozialpädagogin und Fachberaterin in der Kidz gUG tätig ist, für den Kinder- und Jugendschutz lobt. Demnächst wird ihr Erstlingswerk, ein Kinderbuch, erscheinen. Weil der Künstlerin der Schutz von Kindern und Jugendlichen sehr am Herzen liegt, hat sie sich entschlossen, zehn Prozent von jedem Bild an Kinderhilfsfonds zu spenden. Ihre Werke, die im Schloss Zingst zu sehen sind, können käuflich erworben werden. Weitere Informationen dazu gibt es vor Ort.

Diese erste Ausstellung im Schloss soll auch weitere Künstler und Fotografen motivieren, sich hier zu präsentieren, sagt Ulrike Kappis und fügt an: Da alte Schlösser immer schon Geschichten erzählt haben, allen voran durch ihre Besitzer, finde sie es schön, wenn man mit in die Gegenwart nimmt, dass Künstler im Schloss Geschichten erzählen.

Weitere Projekte vom Kulturverein „Lauben und Schlösser“ werfen bereits ihre Schatten voraus. Am Pfingstmontag, 21. Mai, findet ab 14 Uhr die 1. Zingster Weinkost in Kooperation mit dem Weinhof Winter aus Memleben statt. Es können Weine sowie Secco, Brände und Likör aus der Edition „Nebraer Venus“ verkostet werden. Auch für ein musikalisches Rahmenprogramm ist gesorgt.

Ein Konzert klassischer Musik unter dem Titel „Balkanzauber“ ist am Samstag, 1. Juni, von 15 bis 17.30 Uhr im Schloss zu erleben. Das Kammermusikensemble consortium felicianum unter der Leitung von David Meyer, der auch zu den Gründungsmitglieder des Vereins „Lauben und Schlösser“ gehört, tritt auf. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Tickets gibt es im Schloss Zingst und unter der Telefonnummer 0176/49 13 15 15.