Wahlmarathon am 9. Juni: Es werden neben Europaparlament und Kreistag auch Stadt-, Gemeinderäte und Ortschaftsräte gewählt. Wir stellen die Bewerber vor. Heute: Stadt Arnstein

Kommunalwahl in Mansfeld-Südharz

Blick auf das Verwaltungsgebäude in Quenstedt

Arnstein/MZ. - Das ist mal eine gute Nachricht: Für die Ortschaftsräte der Stadt Arnstein gibt es ausreichend Bewerber, so dass in allen Ortschaften der Stadt Arnstein am 9. Juni auch Ortschaftsräte gewählt werden können. Alternativ hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, dass es keine Ortschaftsräte, sondern Ortsvorsteher gibt, quasi einen Ein-Mann-Ortschaftsrat.

Nachfolgend die Wahlvorschläge für den Stadtrat der Stadt Arnstein (Vorname, Name, Beruf/Tätigkeit, Alter, Wohnort).

Stadtrat Arnstein

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Martin Fleischmann-Marscheider, Dachdeckermeister, 1971, Welbsleben; Florian Pretzsch, Angestellter (IT), 1986, Wiederstedt; Marita Reuter-Klamroth, Selbstständige Agrarbetriebswirtin, 1992, Quenstedt; Simone Barth, Zustellerin, 1963, Quenstedt; Steffi Bastek, Erzieherin, 1965, Welbsleben;

Alternative für Deutschland (AfD): Felix Richter, Bergmann, 1964, Pfersdorf; Norbert Kirschnick, Softwareentwickler, 1959, Sylda;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Carsten Reuß, Direktor, 1979, Greifenhagen; Constanze Bartels, Leiterin Kita, 1976, Quenstedt; Mirko Suski, Ausbildungskoordinator, 1978, Quenstedt; Sven Prautzsch, Servicetechniker, 1987, Quenstedt; Holger Hartmann, Anlagenfahrer, 1961, Wiederstedt;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Steve Daditsch, Selbstständiger Tischler, 1981, Stangerode; Peter Maletz, Angestellter, 1984, Greifenhagen; Sven Reise, Verwaltungsangestellter, 1975, Wiederstedt; Katja Müller, Steuerfachangestellte,1982, Stangerode; Rico Müller, Malermeister, 1974, Alterode; Janine Daditsch, Arzthelferin, 1982, Stangerode; Tobias Rieger, Landwirt, 1980, Wiederstedt;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Otmar Freier, Rentner, 1948, Quenstedt;

Freie Fraktion Arnstein (FFA): Bianca Albrecht, Diplombetriebswirtin (FH), 1981, Sandersleben; Angela Brandt, Gärtnerin, 1961, Sandersleben, Michael Dering, Notfallsanitäter, 1976, Sandersleben; Harald Detto, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, 1961, Wiederstedt; Peggy Junghans, Kaufmännische Leiterin, 1985, Sandersleben; Marcus Lindner, Notfallsanitäter, 1988, Sandersleben; Silvio Litschke, Industriekaufmann, 1974, Sandersleben; Monique Mosig, Erzieherin, 1972, Sandersleben; Angela Mühlmeyer, Bürokauffrau, 1965, Arnstedt; Miriam Noack, Selbstständig, 1985, Sandersleben; Mario Schiffer, Elektrotechnikermeister, 1967, Sandersleben; Nina Stähle, Rechtsanwältin, 1980, Sandersleben;

Allgemeine Wählervereinigung zum Erhalt unserer Dörfer: Bert Lenz, Gemeindearbeiter, 1960, Sylda;

Freie Wählergemeinschaft Einetal und Umgebung: Günter Kubs, Selbstständiger Bauunternehmer, 1960, Ulzigerode; Detlef Franke, Gastwirt, 1958, Alterode; Falk Wostal, Maler, 1978, Wiederstedt;

Freiwillige Feuerwehr Stadt Arnstein: Frank Raschke, Elektriker, 1962, Quenstedt;

Sportverein Welbsleben: Volker Geppert, Rentner, 1957, Welbsleben;

Freiwillige Wählerschaft Stangerode: Frank Jepp, Tischler, 1967, Stangerode;

Bürgerforum Arnstein (BFA): Felix Büttner, Bauingenieur, 1989, Alterode; Torsten Rzadkowski, Feuerwehrmann/Werkfeuerwehr, 1977, Greifenhagen; Andy Hirt, Schornsteinfegermeister, 1985, Alterode; Danielle Sett, Angestellte, 1981, Welbsleben; Ingo Krone, Bau-Unternehmer, 1990, Wiederstedt; Michael Stock, Rentner, 1955, Quenstedt; Violett Schmidt, Vertriebsmitarbeiter, 1966, Ulzigerode; Toni Krüger, Anlagenmechaniker, 1990, Sylda; Axel Junghans, Dipl.-Ing., 1954, Quenstedt;

Wählervereinigung Wiederstedt (WVW): Andrea Bethmann, Technische Prüferin, 1982, Wiederstedt; Anja Lieding, Lehrerin, 1971, Wiederstedt; Manuela Scholz, Dipl. Pflegewirtin, 1985, Wiederstedt;

Einzelbewerber: Wilfried Franke, Rentner, 1955, Arnstedt; Frank Fischer, Angestellter, 1963, Quenstedt. Quelle: Stadt Arnstein

Die Wahlvorschläge für die Ortschaftsräte der Mitgliedsgemeinden der Stadt Arnstein

Ortschaftsrat Alterode

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Rico Müller, Malermeister, 1974, Alterode;

Bürgerforum Arnstein (BFA): Felix Büttner, Bauingenieur, 1989, Alterode; Andy Hirt, Schornsteinfegermeister, 1985, Alterode; Tony Hörning, Dipl.-Ing. Mechatronik, 1983, Alterode; Arvid Reinhardt, Baustoffprüfer, 1990, Alterode; Karsten Buchmann, Betriebsleiter, 1976, Alterode;

Einzelbewerber: Detlef Franke, Gastwirt, 1958, Alterode; Stefanie Kriseleit, Kauffrau im Einzelhandel, 1986, Alterode; Nico Bergel, Lokführer, 1974, Alterode; Mathias Faust, Landwirt, 1982, Alterode;

Ortschaftsrat Arnstedt

Einzelbewerber: Ulf Gebhardt, Stadtarbeiter, 1962, Arnstedt; Helko Niks, Beamter, 1979, Arnstedt; Carsten Wölfer, Maurer, 1979, Arnstedt; René Huster, Dipl. Betrw. Spedition, Transport und Logistik,1980, Arnstedt; Sandra Steinmetz, Verwaltungsfachwirtin, 1971, Arnstedt;

Ortschaftsrat Bräunrode

Sportverein Bräunrode (SVB): Ulrich Schütze, Rentner, 1957, Bräunrode; René Cynis, Dipl.-Ing. (FH), 1982, Bräunrode; Kevin Kühne, Beamter, 1980, Bräunrode; Stefan Gallus, Kfz-Meister, 1985, Bräunrode; Mario Gallus, Kfz-Mechatroniker, 1967, Bräunrode; Frank Krebs, Kaufmännischer Leiter, 1980, Bräunrode;

Ortschaftsrat Greifenhagen

Einzelbewerber: Inge Anthes, Kaufmännische Mitarbeiterin, 1958, Greifenhagen; Torsten Rzadkowski, Feuerwehrmann/Werkfeuerwehr, 1977, Greifenhagen; Ute Böttcher, Angestellte, 1962, Greifenhagen; Enrico Gröper, Angestellter, 1982, Greifenhagen; Carsten Reuß, Direktor, 1979, Greifenhagen; Laura Rzadkowski, Auszubildende Erzieher, 2003, Greifenhagen;

Ortschaftsrat Harkerode

Einzelbewerber: Yvonne Knull, Bürokauffrau, 1972, Harkerode; Volkmar Zobel, Instandhaltungsmechaniker, 1960, Harkerode; Andreas Zaretzke, Selbstständig, 1965, Harkerode; Silke Krenckel, Ausbildungsleiterin, 1967, Harkerode;

Ortschaftsrat Quenstedt

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Marita Reuter-Klamroth, Selbstständige Agrarbetriebswirtin, 1992, Quenstedt; Simone Barth, Zustellerin, 1963, Quenstedt;

Alternative für Deutschland (AfD): Felix Richter, Bergmann, 1964, Pfersdorf;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Mirko Suski, Ausbildungskoordinator, 1978, Quenstedt; Constanze Bartels, Leiterin Kita, 1976, Quenstedt; Sven Prautzsch, Servicetechniker, 1987, Quenstedt;

Bauernverband Mansfeld-Südharz e.V. (Bauernverband): Otmar Freier, Rentner, 1948, Quenstedt;

Sportverein Eintracht Quenstedt: Nico Edler, Angestellter,1977, Quenstedt; Frank Fischer, Angestellter, 1963, Quenstedt; Daniela Janowski, Altenpflegerin, 1979, Quenstedt;

Ortschaftsrat Sandersleben

Freie Fraktion Arnstein (FFA): Bianca Albrecht, Dipl. Betriebswirtin (FH), 1981, Sandersleben; Angela Brandt, Gärtnerin, 1961, Sandersleben; Michael Dering, Notfallsanitäter, 1976, Sandersleben; Peggy Junghans, Kaufmännische Leiterin, 1985, Sandersleben; Marcus Lindner, Notfallsanitäter, 1988, Sandersleben; Silvio Litschke, Industriekaufmann, 1974, Sandersleben; Monique Mosig, Erzieherin, 1972, Sandersleben; Miriam Noack, Selbstständig,1985, Sandersleben; Mario Schiffer, Elektrotechnikermeister, 1967, Sandersleben; Nina Stähle, Rechtsanwältin, 1980, Sandersleben;

Ortschaftsrat Stangerode

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Steve Daditsch, Selbstständiger Tischler, 1981, Stangerode; Katja Müller, Steuerfachangestellte, 1982, Stangerode; Janine Daditsch, Arzthelferin, 1982, Stangerode;

Freiwillige Wählerschaft Stangerode: Uwe Dittrich, Werksleiter, 1963, Stangerode; Ute Krause, Angestellte, 1971, Stangerode; Günter Hollstein, Holzbearbeiter, 1967, Stangerode; Fred Stahl, Stadtarbeiter, 1973, Stangerode; Frank Jepp, Tischler, 1967, Stangerode; Volker Büttner, Rentner, 1949, Stangerode; Manfred Nordmann, Unternehmer, 1950, Stangerode; Friedrich Obst, Rentner, 1956, Stangerode;

Ortschaftsrat Sylda

Freie Wählergemeinschaft „Zukunft Sylda“: Bert Lenz, Gemeindearbeiter, 1960, Sylda; Nancy Müller, Bankkauffrau, 1990, Sylda; Klaus-Rüdiger Weimann, Rentner,1954, Sylda; Diana Guddat, Technische Zeichnerin, 1966, Sylda;

Einzelbewerber: Toni Krüger, Anlagenmechaniker, 1990, Sylda; Ortschaftsrat Ulzigerode

Einzelbewerber: Kati Schreiber, Krankenschwester, 1980, Ulzigerode; Christian Reinhardt, Werkstattleiter, 1982, Ulzigerode; Steffen Riemeier, Tischler, 1972, Ulzigerode; Frank Eschholz, Ausbilder, 1965, Ulzigerode; Steve Kubs, Handwerker, 1978, Ulzigerode; Antje Reise, Verkäuferin, 1980, Ulzigerode; Michael Schmidt, Gas-Wasser-Installateur, 1976, Ulzigerode;

Ortschaftsrat Welbsleben

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Martin Fleischmann-Marscheider, Dachdeckermeister, 1971, Welbsleben; Steffi Bastek, Erzieherin, 1965, Welbsleben;

Einzelbewerber: Volker Geppert, Rentner, 1957, Welbsleben; Mario Anders, Verkäufer, 1969, Welbsleben; Inga Kreutz, Krankenschwester, 1986, Welbsleben; Catharina Marscheider, Polizeibeamtin, 1986, Welbsleben; Danielle Sett, Angestellte, 1981, Welbsleben;

Ortschaftsrat Wiederstedt

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU): Florian Pretzsch, Angestellter (IT), 1986, Wiederstedt;

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Holger Hartmann, Anlagenfahrer, 1961, Wiederstedt;

Freie Bürger Mitteldeutschland (FBM): Thomas Süß, Stadtarbeiter, 1966, Wiederstedt; Sven Reise, Verwaltungsangestellter, 1975, Wiederstedt; Tobias Rieger, Landwirt, 1980, Wiederstedt;

Wählervereinigung Wiederstedt (WVW): Andrea Bethmann, Technische Prüferin, 1982, Wiederstedt; Gerald Gebhard, Geschäftsführer, 1966, Wiederstedt; Margret Hebecker, Rentnerin, 1951, Wiederstedt; Jörg Kochan, Geschäftsführer, 1965, Wiederstedt; Anja Lieding, Lehrerin, 1971, Wiederstedt; Manuela Scholz, Dipl. Pflegewirtin, 1985, Wiederstedt; Harald Detto, Doktor der Wirtschaftswissenschaften, 1961, Wiederstedt.

Quelle: Stadt Arnstein