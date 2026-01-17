Der Abend des Neujahrsempfangs im Hettstedter Ratssaal am Freitagabend hatte zwei Stars. Wer die andere überraschte Person neben Sabine Metz aus Mansfeld war.

Sabine Metz (2.v.r.) nimmt aus den Händen von Bürgermeister Andreas Koch die Ehrenmedaille der Stadt entgegen.

Hettstedt/MZ. - Sabine Metz geht verdutzt die Treppe zur Bühne des Hettstedter Ratsaals hinauf. Und guckt immer noch ungläubig, als ihr Mansfelds Ortsbürgermeisterin Undine Heisig einen Blumenstrauß in die Hand drückt. Zur Linken hat ihr gerade Einheitsgemeinde-Bürgermeister Andreas Koch die Ehrenmedaille der Stadt Mansfeld überreicht.