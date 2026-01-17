weather wolkig
Neujahrsempfang in Hettstedt Auszeichnung für eine Kümmerin: Sabine Metz bekommt Ehrenmedaille der Stadt Mansfeld

Der Abend des Neujahrsempfangs im Hettstedter Ratssaal am Freitagabend hatte zwei Stars. Wer die andere überraschte Person neben Sabine Metz aus Mansfeld war.

Von Susanne Christmann 17.01.2026, 08:00
Sabine Metz (2.v.r.) nimmt aus den Händen von Bürgermeister Andreas Koch die Ehrenmedaille der Stadt entgegen. Foto: Susanne Christmann

Hettstedt/MZ. - Sabine Metz geht verdutzt die Treppe zur Bühne des Hettstedter Ratsaals hinauf. Und guckt immer noch ungläubig, als ihr Mansfelds Ortsbürgermeisterin Undine Heisig einen Blumenstrauß in die Hand drückt. Zur Linken hat ihr gerade Einheitsgemeinde-Bürgermeister Andreas Koch die Ehrenmedaille der Stadt Mansfeld überreicht.