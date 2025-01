Wirtin Manuela Barthel vom „Dorfkrug“ in Gorenzen freut sich zum Jahresauftakt über viele Besucher zum Preisskat-Turnier. In diesem Jahr feiert sie ihr 25-jähriges Jubiläum als Gastwirtin.

Auch die Corona-Pandemie überstanden: Wirtin vom „Dorfkrug“ in Gorenzen blickt auf 25 erfolgreiche Jahre zurück

Gastronomie in Mansfeld-Südharz

Gastwirtin Manuela Barthel steht am Tresen und in der Küche.

Gorenzen/MZ. - Das Geschäft muss laufen: Zeit für große Verschnaufpausen nahm sich Manuela Barthel über den Jahreswechsel nicht. Die Wirtin des kleinen Gasthauses „Zum Dorfkrug“ in Gorenzen stand in der Weihnachtszeit in der Küche, um die Wünsche ihrer Gäste zu erfüllen.