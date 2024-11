Wie einst die Poliklinik Ärztemangel in MSH bekämpfen - Wie es mit der Rettungswache und dem Regent in Hettstedt weiter geht

Das Regent in Hettstedt nimmt langsam Formen an. Wie die Agenda aussieht und was genau in der neuen Rettungswache an der Helios-Klinik geplant ist.