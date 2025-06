Beschwerdebrief wegen Straßenschäden in Arnstein

Quenstedt/MZ. - Die Arnsteiner Stadtverwaltung hat sich in einem gemeinsamen Schreiben mit den Stadträten an die Landesregierung Sachsen-Anhalt gewandt und erneut auf die prekäre Lage an den Landstraßen 227 und 228 hingewiesen. Die Straßen sind durch tiefe Schlaglöcher, abgefahrene Randstreifen und Risse deutlich gezeichnet und der Zustand verschlechtert sich zunehmend.