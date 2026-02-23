Als „Micha Wrestling“ erreicht ein junger Hallenser zehntausende Menschen auf TikTok. Wie der 18-jährige Ringer Social Media nutzt und warum sein Sport dabei der Schlüssel ist.

Zwischen Ringermatte und Millionen Likes: Der Erfolg von „Micha Wrestling“ aus Halle

Der 18-jährige Michael Peisker aus Halle erreicht bei TikTok als „Micha Wrestling“ über 64.000 Follower.

Halle (Saale)/MZ - Wenn im Kreuzvorwerk der Befehl „Antreten!“ fällt, ist der Geräuschpegel schlagartig weg. Die Ringer stehen in einer Reihe, Brust raus, Blick nach vorn. Darunter: Michael Peisker. Der 18-Jährige ist ruhig und konzentriert, fast unscheinbar. Wer ihn nur aus den sozialen Medien kennt, erwartet mehr Bühne. Dort heißt er „Micha Wrestling“, begrüßt seine Zuschauer als „Champs“ – und erreicht mit seinen Videos Menschen weit über Halle hinaus: mehr als 64.000 Follower und über drei Millionen Likes hat er auf TikTok angesammelt.