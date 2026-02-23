weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Souveräne Vorstellung des Tabellenführers im ersten Pflichtspiel 2026: Der SC Seeland hat den MTV Welsleben unter Kontrolle. Dem SCS-Kapitän gelingt dabei ein besonderes Tor.

Von Ingo Gutsche 23.02.2026, 12:15
Denny Peinl (am Ball) gelang der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Der SC Seeland feierte einen ungefährdeten Sieg gegen MTV Welsleben.
Denny Peinl (am Ball) gelang der Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0. Der SC Seeland feierte einen ungefährdeten Sieg gegen MTV Welsleben. (Foto: Thomas Tobis)

Aschersleben/MZ - Besser hätte das Fußballjahr für den Tabellenführer der Salzlandliga kaum beginnen können: Der SC Seeland gewann das erste Pflichtspiel 2026 mit 4:1 gegen den MTV Welsleben. Die Nachholpartie aus dem November des vergangenen Jahres wurde auf dem Kunstrasenplatz des SV Lok Aschersleben ausgetragen – und entwickelte sich zu einem überzeugenden „Heimspiel“ für die Mannschaft von Trainer David Grub. „Das war schon eine sehr gute Leistung“, lobt der SCS-Coach seine Mannen für den klaren Erfolg. „Wir haben hinten kaum etwas zugelassen.“