Ortsbürgermeister Ralf Klar hatte auf die Möglichkeit eines Container-Dorfladens in Neu Königsaue gehofft. Warum dieser jetzt nicht kommen wird.

Chancen für Container-Dorfladen in Neu Königsaue sind auf Null gesunken

Die Idee, in Neu Königsaue einen Dorfladen zu eröffnen, ist vorerst gescheitert.

Neu Königsaue/MZ - Von der Idee eines Container-Dorfladens in Neu Königsaue hat sich Ortsbürgermeister Ralf Klar nun endgültig verabschiedet. Er hatte zunächst gehofft, dass der für einen solchen Dorfladen nötige Mindestumsatz von 4.800 Euro im Monat gelte. Dies sei aber die Summe für eine Woche, musste er erfahren.