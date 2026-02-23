Die Jonitzer Allee, Teil des Elberadweges durch Dessau, soll auf 400 Metern ertüchtigt werden. Zwar ist es bis zur Buga 2035 noch weit, warum dafür aber nun die Zeit drängt.

Für die Buga 2035 in Dessau-Roßlau relevant: Elberadweg in Jonitzer Allee soll ertüchtigt werden

Die Jonitzer Allee in Waldersee: Hier soll der Weg erneuert werden, die Schotterpiste verschwinden.

Waldersee/MZ. - Die Zeit drängt, wenn die Stadt den Elberadweg in der Jonitzer Allee erneuern will. Gebaut werden könne nur im 3. und 4. Quartal, hieß es vor kurzem im Finanzausschuss. Die Verwendung der Fördermittel müsse bis Mai 2027 nachgewiesen werden.