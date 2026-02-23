Seit 20 Jahren ist das Studio für Hautmanagement von Simone Funk in Merseburg eine feste Adresse für anspruchsvolle Hautpflege. Zum Jubiläum gratulierten Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr und Vertreter der Stadt – und würdigten eine Erfolgsgeschichte, die einst ganz klein begann.

Merseburg/MZ. - Mit einem großen Strauß Blumen und einer Urkunde in der Tasche stehen Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU), Jennifer Hübner von der Wirtschaftsförderung der Domstadt und Tanja Weyhe aus der Pressestelle am Donnerstagmorgen vor der Tür des Studios für Hautmanagement von Simone Funk in der Preußerstraße. Dies hat einen feierlichen Grund: Das Studio feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum in Merseburg. Nach einem kurzen Klingeln öffnet Funk freudestrahlend die Tür und empfängt ihre Gäste.