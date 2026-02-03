Fernsehteam im Saalekreis Zwischen Kamera und Kochtopf: Gasthaus zum Yachthafen Salzmünde bei „Mein Lokal, Dein Lokal“

Das Gasthaus zum Yachthafen in Salzmünde ist eines der vier Restaurants, das an der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ teilgenommen hat. Inhaberin Kristin Böge spricht nun über erste Erfahrungen beim Dreh und verrät, welche Veränderung demnächst folgt.