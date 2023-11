Der Bund muss sparen und Haushaltslöcher stopfen. Was bedeutet das für Halle? Die MZ hat den Ministerpräsidenten und den Bürgermeister gefragt.

Ist das Zukunftszentrum auf dem Riebeckplatz in Halle in Gefahr?

Auf dem Riebeckplatz in Halle soll das Zukunftszentrum bis zum Ende des Jahrzehnts entstehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - In Sachsen-Anhalt herrscht Unruhe. Gefährden die Sperre für den Bundeshaushalt und das Loch von 60 Milliarden Euro die Intel-Ansiedlung in Magdeburg und das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation in Halle?