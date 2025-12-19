Die meisten Kitas und Horte in Halle haben schon jetzt mehr Plätze zur Verfügung als Kinder in Betreuung. Aus Angst vor der Schließung haben manche Eltern schon eine Petition gestartet, der Stadtrat hat derweil dem Konzept der Stadt zum Erhalt möglichst vieler Einrichtungen zugestimmt. Die alles entscheidende Frage bleibt allerdings offen.

Zu viel Plätze für zu wenig Kinder: Wie lassen sich Halles Kitas retten?

Mögliche Lösung für freie Flächen? Die Aula im Hort „Kinderpark“ in der Südstadt wird einmal die Woche von den jüngsten Mitgliedern des Carnevalvereins „Rot Weiß“ zum Training genutzt.

Halle (Saale)/MZ. - Schaut man sich die Belegungszahlen der Kitas und Horte in Halle für das vergangene Jahr an, zeigt sich: Die allermeisten Einrichtungen, egal ob in städtischer oder in freier Trägerschaft, waren nicht ausgelastet. Mal waren nur ein paar wenige Plätze nicht besetzt, mal wurde die mögliche Belegungszahl deutlich unterschritten. Mit zu wenigen Kindern rechnet sich der Betrieb einer Einrichtung aber irgendwann nicht mehr. Und das Problem wird immer akuter. Schließlich sagen Prognosen weiterhin sinkende Kinderzahlen voraus.