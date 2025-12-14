Das Zazie in Halle gibt es nun auch als T-Shirt. Wobei die wenigen Exemplare der ersten Auflage bereits vergriffen sind. Und als ein Merchandise-Artikel zum 25. Geburtstag des Kinos war es ursprünglich auch nicht gedacht. Es hat sich so ergeben. Typisch Zazie.

Zazie in Halle wird 25 Jahre alt: Stammgäste tragen das Kino nun als T-Shirt

Mitarbeiter Johann Spengler hat das Zazie-T-Shirt entworfen, dessen Verkauf eher zufällig auf den 25. Geburtstag des Kinos fiel.

Halle (Saale)/MZ. - Um einmal die etwas ausgenudelte Redewendung zu nutzen: Die ersten T-Shirts vom Zazie-Kino in Halle gingen weg wie warme Semmeln. 30 Shirts hat das Kino drucken lassen, ausverkauft waren sie in zwei Tagen. Die zweite Auflage mit 60 Shirts ist ebenfalls schon vergriffen. Kinobetreiberin Jeannette Schlottig ist erfreut aber auch ein bisschen verwundert über das rege Interesse. Gut möglich, dass es noch weitere Auflagen geben wird.