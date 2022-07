Zahl der Neuinfektionen in Halle weiter auf hohem Niveau

Ergebnisse von Pilotprojekt zu Abwasserscreening werden am Montag in Halle vorgestellt

Halle (Saale) - Auf „konstant hohem Niveau“ liegt nach Einschätzung der Stadt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Halle. 1.755 neue Fälle seien bis Freitag registriert worden, heißt es aus dem Ratshof. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den Angaben zufolge im Vergleich zum Freitag der Vorwoche von 714,70 auf 735,23. Zum Vergleich: Vor einem Monat betrug die Zahl der Ansteckungen je 100.000 Einwohner laut Gesundheitsamt bei 499,37.

In den Kliniken der Stadt seien zuletzt 86 positiv getestete Patienten behandelt worden, elf davon auf Intensivstationen. Etwa ein Viertel der Betroffenen sei wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus.

Stadtwirtschaft Halle an Pilotprojekt beteiligt

Dabei dürfte die tatsächliche Zahl der Infektionen höher liegen, als der Stadt bekannt - fast nirgendwo gilt noch eine Testpflicht, so dass Infektionen ohne Symptome möglicherweise nicht erkannt werden. Indes wird Hoffnung in das sogenannte Abwasserscreening gesetzt. Am Montag sollen in Halle Ergebnisse eines entsprechenden Pilotprojektes des Landesamtes für Umweltschutz vorgestellt werden.

Dabei ging es darum, zu ergründen, inwiefern regelmäßige Untersuchungen des Abwassers dazu beitragen können, die Ausbreitung von Krankheiten frühzeitig zu erkennen und den Verlauf von Pandemien realistisch einzuschätzen. Die Hallesche Wasser- und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) ist an dem Projekt beteiligt.