Mit Ehrenamtlichen und Spenden macht der ASB-Wünschewagen besondere Erlebnisse für Todkranke möglich. Dafür haben sich jetzt Volksbank-Mitarbeiter auch aus Halle ordentlich ins Zeug gelegt.

Glücklich auf dem Hexentanzplatz: Lydia und ihre Begleiter sind mit dem ASB-Wünschewagen angereist.

Halle (Saale)/MZ. - Auf Wunsch kann auch der Sternenhimmel angeknipst werden – und die meisten Fahrgäste des ASB-Wünschewagens möchten das sehr gern. Außerdem genießen sie den Blick aus den großen Panoramafenstern, wie Koordinatorin Luisa Garthof berichtet. Damit der ASB Sachsen-Anhalt Todkranken so besondere Erlebnisse ermöglichen kann, sind aber ehrenamtliche Arbeit und Geld nötig. Mit einer Spende von 5.000 Euro hat nun die Volksbank Halle dazu beigetragen.